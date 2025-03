NZ vs PAK 2nd T20I: धुलाई के बाद आफरीदी की आफत, सोशल मीडिया पर फनी मीम्स से उड़ रहा मजाक

क्रिकेट ऐसा ही है कि बड़े-बड़े तोपचियों को आईना दिखा देता है. और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन आफारीदी (Shaheen Afridi) के साथ मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ (nz vs pak 2nd t20i) में खेले गए दूसरे टी20 मैच के दौरान हुआ. न्यूजीलैंड जीत के लिए 136 रन का पीछा कर रहा था. और पारी का पहला ही ओवर शाहीन आफरीदी ने मेडन निकाला, तो पाकिस्तानी खेमा गदगद हो उठा, लेकिन एक ओवर बाद ही कीवी ओपनर टिम सेईफर्ट (Tim Seifert) ने आफरीदी की बुरी तरह हवा निकल दी. ओवर में चार छक्के जड़ते हुए 26 रन लिए, तो तीन ओवर के कोटे में उनका आंकड़ा (3-1-31-0) बुरी तरह खराब कर दिया. और इसके बाद दो सोशल मीडिया पर रचनात्मक कलाकारों ने रचनात्मकता से आफरीदी का जो हाल किया, वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

रचनात्मकता की कोई कमी नहीं है...भारतीयों को तो बस मौका मिलना चाहिए खिंचाई का

आंय ! ये कलाकार क्या कह रहा है भाई

खिलाड़ी विशेष को घेरने के लिए यह तरीका भी अच्छा है

