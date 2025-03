नीलामी में किसी ने नहीं लगाई थी बोली, अब टिम सईफर्ट ने इस तूफान से निकाल दी आफरीदी की सारी हेकड़ी

New Zealand vs Pakistan, 2nd T20I: दुनिया के कई बल्लेबाज नीलामी के बाद यह साबित करते रहे हैं कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ. अब जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) शुरू होने को है, तो ठीक इससे पहले न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सेईफर्ट (Tim Seifert) ने कुछ ऐसा ही साबित किया पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में (nz vs pak 2nd t20i) में. और वह भी उसके स्टार पेसर शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi) के खिलाफ. सेईफर्ट ने शुरुआत में ही पाकिस्तानी गेंदबाज को ऐसी जोरदार मार लगाई कि उनकी सारी कि सारी हेकड़ी निकल गई. lपहला ओवर मेडन फेंकने वाले आफरीदी ने तीन ओवरों का कोटा खत्म होने पर 31 रन दिए.

TIM SEIFERT SMASHING 4 SIXES IN AN OVER AGAINST SHAHEEN AFRIDI. 🥶pic.twitter.com/Q4jcTTW9Ar — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 18, 2025

शाहीन पस्त, सेईफर्ट मस्त!

कीवी इस मैच में जीत के लिए 15 ओवर में 136 रन का पीछा कर रहे थे, तो कीवियों ने मानो पावर-प्ले में ही मैच का परिणाम तय कर लिया. और जब तीसरा ओवर लेकर शाहीन आफरीदी आए, तो सईफर्ट ने दे दनादन प्रचंड प्रहार लगाते हुए ओवर में चार छक्के जड़ते हुए ओवर में 26 रन बटोर लिए. पहला ओवर शाहीन का मेडन था, लेकिन अगले ही ओवर में सेईफर्ट ने हिसाब बराबर कर दिया. सेईफर्ट ने 22 गेंदों पर 3 चौकों और 5 छक्कों से 45 रन बनाए. और उनकी पारी से न्यूजीलैंड ने 14वें ही ओवर में मैच जीतक सीरीज में स्कोर 2-0 कर दिया.

आईपीएल में नही लगाई थी किसी ने भी बोली

कीवी ओपनर ने पिछले साल आईपीएल नीलामी में भी हिस्सा लिया था. वह बेस प्राइस सवा करोड़ रुपये के साथ नीलामी में उतरे थे, लेकिन किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई और वह बिना बिके ही रहे गए थे. और न्यूजीलैंड के लिए 65 टी20 मैच खेल चुके इस ओपनर ने बताया कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ.