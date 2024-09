कोहली-  विलियमसन, स्मिथ नहीं बल्कि यह बल्लेबाज है वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट का महान बैटर, पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने बताया

Who is Greatest batsman in Test cricket: हाल ही में जो रूट (Joe Root) ने टेस्ट में अपना 34वां शतक लगाकर तहलका मचा दिया. अब हर तरफ एक ही बात हो रही है कि क्या रूट के पास सचिन (Sachin vs joe Root) के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. इसको लेकर कई पूर्व दिगग्जों ने अपनी राय दी है. कई दिग्गजों को लगता है कि रूट यदि इसी तरह से परफॉर्म करते रहें तो यकीनन एक दिन सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. इस समय रूट फैन 4 में सबसे ज्यादा शत लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रूट इस समय 34 टेस्ट शतक लगाकर ब्रायन लारा और गावस्कर के शतकों के रिकॉर्ड की बारबरी करने में सफल हो गई है. (Virat Kohli or Joe Root)

जिस अंदाज में रूट लगातार रन बना रहे हैं उससे अब वो वर्तमान क्रिकेट में दूसरे दिग्गज बल्लेबाजों से काफी आगे निकल गए हैं. यही कारण है कि इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान (Graeme Swann on joe Root) ने रूट ने वर्तमान क्रिकेट का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज माना है. स्पोर्टसकीड़ा के साथ बात करते हुए स्वान ने अपनी राय दी है.

इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि, रूट, विलियमसन, स्मिथ और कोहली में से आपके नजर में कौन है बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज ? इस सवाल पर स्वान ने रिएक्ट किया और सीधे तौर पर उन्होंने रूट का नाम लिया है. रूट को स्वान वर्तमान क्रिकेट में टेस्ट का बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं .

रूट की बात करें तो इस इंग्लिश बल्लेबाज ने अबतक 145 टेस्ट में 34 शतक लगा दिए हैं. रूट अब इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 32 शतक, केन विलियमसन ने 32 शतक और भारत के विराट कोहली ने अबतक 32 टेस्ट शतक लगाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि हाल ही में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में रूट ने अबतक दो टेस्ट में 350 रन बना लिए हैं. सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 6 सितंबर से लंदन में खेला जाएगा.