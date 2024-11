कोहली-सचिन नहीं, बल्कि यह दिग्गज बल्लेबाज है 13 साल में करोड़पति बनने वाले वैभव सूर्यवंशी का फेवरेट

Vaibhav Suryavanshi on his favorite Batsman : आईपीएल मेगा ऑक्शन में केवल 13 साल की उम्र में करोड़पति बनने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavansh IPL Mega Auction) ने अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में खुलासा किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बिहार के वैभव ने अपने फेवरेट बल्लेबाज के बारे में बात की है. वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को अपना फेवरेट क्रिकेटर नहीं माना है. वैभव ने जो जवाब दिया है, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 13 साल के युवा भारतीय क्रिकेटर ने महान दिग्गज ब्रायन लारा को अपना फेवरेट क्रिकेटर करार दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वैभव ने कहा कि, उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. उनके पिता जी ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया है. इसके अलावा वैभव ने कहा कि, उन्हें खाना में चिकन खाना बेहद पसंद है. (Who is Vaibhav Suryavanshi favourite batsman)

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

बिहार के 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जिन्हें मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने एक करोड़ दस लाख रूपये में खरीदा. नीलामी में सूर्यवंशी का बेसप्राइज 30 लाख रूपये था और दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बोली लगाई. राजस्थान ने दिल्ली को पछाड़कर इस खिलाड़ी को खरीदा. सूर्यवंशी ने हाल ही में चेन्नई में आस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ भारत अंडर 19 टीम के लिये युवा टेस्ट में शतक जमाया था और वह यह श्रेय हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने. सूर्यवंशी ने उस मैच में 62 गेंद में 104 रन बनाये थे.

सीनियर सर्किट पर चर्चा में रहे सूर्यवंशी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कोई बड़ी पारी नहीं खेली है. उन्होंने पांच मैचों में 10 की औसत से रन बनाये हैं . बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले सूर्यवंशी ने मुंबई के खिलाफ 2023 . 24 रणजी ट्रॉफी सत्र में पदार्पण किया जब आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी उम्र 12 वर्ष 284 दिन थी जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बिहार के लिये वीनू मांकड़ ट्रॉफी खेलकर पांच मैचों में 400 के करीब रन बनाये थे