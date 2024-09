Steve Smith: अश्विन- बुमराह नहीं बल्कि इस भारतीय गेंदबाज से डरते हैं स्टीव स्मिथ

Steve Smith on toughest spinner in the World: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने एक ऐसे स्पिन गेंदबाज का नाम बताया है जिसे वो बल्लेबाजी के दौरान सामना नहीं करना चाहते हैं. ईएसपीएन के एक शो में स्मिथ ने उस भारतीय स्पिनर का नाम बताया है. बता दें कि नवंबर में भारत और ऑस्ट्रे्लिया (IND vs AUS Test) के बीच टेस्ट सीरीज खेला जाने वाला है. उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लगातार कमेंटबाजी कर रहे हैं. अभी से भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत के बारे में और भारतीय खिलाड़ियों को लेकर बयान दे रहे हैं. अब स्मिथ ने भारत के उस स्पिनर को लेकर खुलासा किया है जिसका वो सामना नहीं करना चाहेंगे.

दरअसल, ईएसपीएन के शो में जब उनसे पूछा गया कि विश्व क्रिकेट का सबसे मुश्किल स्पिनर कौन है? जिसे वो खेलना पसंद नहीं करेंगे. इसपर स्मिथ ने रिएक्ट किया और जवाब में उन्होंने भारत के अश्विन का नाम नहीं लिया है. स्मिथ ने सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, रविंद्र जडेजा (Steve Smith on Ravindra Jadeja). यानी स्टीव स्मिथ अश्विन को नहीं बल्कि जडेजा को सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाज मानते हैं.

वहीं, इसके अलावा स्मिथ से एक और मजेदार सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि एक गेंदबाज जिसकी शॉट गेंद का सामना आप नहीं करना चाहेंगे. इसपर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज मोर्नी मॉर्केल (Steve Smith on Morne Morkel) का नाम लिया है.

इसके साथ -साथ स्टीव स्मिथ ने बुमराह को लेकर भी बात की है. बुमराह को स्मिथ ने विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना है. स्मिथ ने बुमराह को तीनों फॉर्मेट का ग्रेट गेंदबाज करार दिया है.

बता दें कि नवंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली हैं, जहां टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. 23 नंवबर को सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा.