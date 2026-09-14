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अभिषेक या ईशान नहीं बल्कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन्हें दिया अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत का क्रेडिट

अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट की धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है.

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अभिषेक या ईशान नहीं बल्कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन्हें दिया अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत का क्रेडिट
कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कौन रहा भारत की जीत का हीरो

रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफ़गानिस्तान के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दिलाने में अपनी बॉलिंग यूनिट की सामूहिक कोशिशों के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनकी तारीफ की. उन्होंने वापसी करने वाले तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह के तुरंत असरदार साबित होने का भी ज़िक्र किया. बता दें, भारत ने अफगानिस्तान को 156/8 पर रोका और फिर 38 गेंदें बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. 

इस धमाकेदार जीत के बाद भारतीय कप्तान से जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि क्या वो इस जीत से खुश हैं, क्योंकि गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया? इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा,"हां, बिल्कुल. मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूं, और सभी ने सफलता के लिए मिलकर काम किया. जैसा कि मैंने पहले कहा, बुमराह टीम के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने अच्छी शुरुआत दी और बाद में आने वाले सभी गेंदबाजों के लिए मोमेंटम बनाया."

उन्होंने बीच के ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने के लिए दूसरे गेंदबाज़ों की भी तारीफ़ की. उन्होंने कहा,"अर्शदीप ने भी शानदार गेंदबाजी की, उसके बाद अक्षर और वरुण ने भी. जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज़ी की, वह बेहतरीन कोशिश थी."

जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवम दुबे को पारी के आखिर में गेंद सौंपने के बाद वह आखिरी ओवर को अलग तरह से संभाल सकते थे, तो श्रेयस ने इस फ़ैसले का बचाव किया. अय्यर ने कहा,"सच कहूं तो, कोई और विकल्प नहीं था. और आपने देखा कि दुबे के लिए भी यह थोड़ा अनुचित था कि वह 20वें ओवर में आए, बिना पिच की रफ़्तार और गेंद के बर्ताव को समझे. इसलिए, मुझे लगा कि वह उस खास पल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि यह क्रिकेट का खेल है, और मुझे यकीन है कि वह जाकर विश्लेषण करेंगे कि उन्हें किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है."

श्रेयस ने टॉप-ऑर्डर की जोड़ी अभिषेक शर्मा (82) और ईशान किशन (42) की भी जमकर तारीफ़ की, जिन्होंने 121 रनों की अहम साझेदारी की. इन दोनों बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाजों को लेकर अय्यर ने कहा,"अभिषेक की बात करें तो, मुझे लगता है कि उन्होंने जो शॉट्स खेले, वे बेमिसाल थे, और उनमें से कुछ तो शानदार थे." "लेकिन ईशान की बात करें तो वह हाल के समय में शानदार फ़ॉर्म में हैं. ड्रेसिंग रूम और प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान पर उनका व्यवहार बहुत शांत और सहज रहा है. उन्हें अपने खेल की अच्छी समझ है. एक टीम के तौर पर यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है."

वहीं, अफ़गानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने माना कि पारी की शुरुआत में ही लगातार विकेट गिरने के कारण उनकी टीम एक अच्छा स्कोर बनाने से चूक गई. जादरान ने कहा,"हमें वह नतीजा नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी. मैं कहूंगा कि हमें तीन बार अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसके बाद हम बड़ा योगदान नहीं दे पाए." "हमने लगातार विकेट गंवाए जिससे उन्होंने हम पर दबाव बना लिया. हमने मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाज़ी की, लेकिन बोर्ड पर ज़्यादा रन नहीं जोड़ पाए। उनके गेंदबाज़ों और फ़ील्डर्स ने वाकई बहुत अच्छा काम किया."

ज़दरान ने ईशान किशन के हाथों हुए अपने रन-आउट को वह अहम पल बताया जब मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया. उन्होंने कहा,"मैं कहूंगा कि वह रन-आउट ही मैच का टर्निंग पॉइंट था. ईशान किशन ने गेंद पकड़ी और उसे फ़ील्डर या गेंदबाज़ की तरफ़ फेंका. मेरे हिसाब से वही टर्निंग पॉइंट था. उन्हें उससे मोमेंटम मिल गया."

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