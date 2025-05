'वास्तव में मुझे चौंका दिया...', सचिन तेंदुलकर-एबी डिविलियर्स नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी ने उनके ऊपर डाला सबसे बड़ा प्रभाव

Virat Kohli credits this South African legend for shaping his IPL career: भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसके कारण उनका आईपीएल करियर (Virat Kohli in IPL) इतना बड़ा बन पाया है. दरसअसल, कोहली ने अपने शुरुआती आईपीएल सालों के दौरान अपनी मानसिकता को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी को लेकर बात की है. आरसीबी पॉडकास्ट के आगामी एपिसोड में कोहली ने उस खिलाड़ी को लेकर बात की. विराट कोहली ने कहा कि, "मैंने जितने भी खिलाड़ियों के साथ शुरुआत में खेला, उनमें से मार्क बाउचर का मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उन्होंने मेरी संभावित कमज़ोरियों को पहचाना और मुझे अगले स्तर तक पहुंचाया."

कोहली ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, ‘ बाउचर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं आज से तीन या चार साल बाद भारत में कमेंट्री करने आऊं और तुम्हें टीम के लिए खेलते हुए न देखूं, तो यह तुम्हारी प्रतिभा के प्रति तुम्हारा अपमान होगा.. उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया.” (Mark Boucher played a key role in my career – Virat Kohli)

Photo Credit: Twitter

बता दें कि मार्क बाउचर 2008 से 2010 तक आरसीबी के लिए खेले. आईपीएल में बेंगलुरु के लिए अपने 27 मैचों में, बाउचर ने 29.85 की औसत से 388 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है. विराट ने आरसीबी के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की, एक फ्रैंचाइज़ी जिसके साथ वह 2008 से जुड़े हुए हैं.

