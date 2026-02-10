T20 World Cup 2026: वाइफ और गर्लफ्रेंड की नो एंट्री, भारतीय खिलाड़ियों के लिए BCCI का फरमान

T20 World Cup 2026: बीसीसीआई अपनी पॉलिसी पर कायम है कि T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान खिलाड़ियों के परिवारों को उनके साथ रहने की इजाज़त नहीं होगी. बीसीसीआई के नियम के मुताबिक, 45 दिनों से ज़्यादा चलने वाली सीरीज़ या टूर्नामेंट के लिए, परिवार के सदस्य खिलाड़ियों के साथ 14 दिनों तक रह सकते हैं, जबकि छोटे टूर के लिए यह लिमिट घटाकर सिर्फ़ सात दिन कर दी गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने क्रिकेटरों के परिवारों को उनके साथ रहने की इजाज़त देने के बारे में क्लैरिटी मांगी थी. लेकिन बोर्ड ने साफ़ कहा कि "परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे." रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है, कि परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे. हालांकि, अगर वे चाहें तो अलग से इंतज़ाम कर सकते हैं. "

बीसीसीआई ने पहले से तय नियम लागू किया

भारत टी 20 वर्ल्ड कप के दौरान लीग फ़ेज़ के तीन मैच घर पर और एक मैच पाकिस्तान के साथ कोलंबो में खेलने वाला है. खिलाड़ियों की वाइफ और परिवारों को खिलाड़ियों के साथ टूर पर जाने से रोकने का फ़ैसला, जिसे Covid-19 महामारी के दौरान रद्द कर दिया गया था, पिछले जनवरी में फिर से लागू किया गया था. टेस्ट क्रिकेट में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद यह फैसला बीसीसीआई ने किया था. बता दें कि साल 2024 में न्यूज़ीलैंड से घर पर 0-3 से हार और ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी सीरीज़ में 1-3 से हार शामिल है, स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने यह नियम लागू किया था.

अधिकारियों का मानना ​​था कि परिवारों के साथ होने से, खासकर विदेशी असाइनमेंट के दौरान, खिलाड़ियों का ध्यान भटक सकता है और उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, बीसीसीआई ने एक नियम बनाया है जिसके तहत सभी खिलाड़ियों को हर समय टीम के साथ यात्रा करनी होगी.

भारत ने अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत USA पर जीत के साथ की और गुरुवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से भिड़ेगा, जिसके बाद 15 फरवरी को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा.