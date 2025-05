IND vs ENG: नवजोत सिंद्धू ने टेस्ट सीरीज के लिए चुनी भारत की विनिंग प्लेइंग XI, इन खिलाड़ियों की दी जगह

Navjot Singh Sidhu Playing XI vs England Test: भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu India Playing XI vs Engalnd) ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. पूर्व भारतीय ओपनर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय इलेवन में शामिल करना चाहिए, नवजोत सिद्धू ने विराट कोहली (Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli) को संन्यास न लेने की बात की और माना है कि वो इस समय भारतीय टीम को संतुलित करते हैं. कोहली को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कोहली टीम में एक ऐसा पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो टीम को संतुलित करता है, कोहली के टीम में रहने से टीम मजबूत नजर आती है. कोहली के टीम में रहने से टीम विजयी नजर आती है. (Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli)

नवजोत सिंह सिद्धू ने ओपनर के तौर पर गिल और साई सुदर्शन का नाम लिया है. पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा, "साई को मैं ओपनर बनाउंगा, तकनीक शानदार है, वह फॉर्म में हैं. नंबर 3 पर शुभमन गिल, गिल को आप उपकप्तान बनाएं. नंबर 4 पर कोहली को रखे, नंबर 5 पर मैं केएल राहुल को जगह दूंगा, राहुल को नंबर 5 पर मौके दें. नंबर 6 पर आप ऋषभ पंत को रख सकते हैं. नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, इसके बाद आप 4 तेज गेंदबाजों को जगह दें .आप यदि 4 तेज गेंदबाजों को नहीं रखना चाहते हैं तो और नंबर 8 तक बैटिंग करना चाहते हैं तो भईया आप नीतीश कुमार रेड्डी को इलेवन में रख सकते हैं. आप तीन तेज गेंदबाजों को इलेवन में शामिल कर सकते हो. आपके पास ये दो विकल्प हैं. "

इसके बाद अगर आप कोहली को टीम में नहीं रखते हैं तो फिर मुश्किल हो सकता है. आप फिर विजयी टीम के साथ नहीं जा रहे हैं, मैं इंग्लैंड दौरे के लिए कोहली को सबसे अहम खिलाड़ी मानता हूं. आप कोहली को जरूर टीम में शामिल करें, पूर्व भारतीय ओपनर ने आगे ये भी कहा कि, आपको पास श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं,

नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनी भारत की प्लइंग इलेवन (Navjot Singh Sidhu Playing XI vs England)

यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह/नीतीश कुमार रेड्डी