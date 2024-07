T20 WC 2024: "हम जानते हैं की वो", चैंपियन बनने के बाद नासिर हुसैन ने कप्तान रोहित शर्मा और कोच द्रविड़ को लेकर दिया बयान हो रहा वायरल

Nasser Hussain on Rohit Sharma and Rahul Dravid: टीम इंडिया ने अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने का काम किया जिसके बाद टीम इंडिया के इस शानदार सफर की पूरा विश्व क्रिकेट तारीफ कर रहा है. भारत ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता. आईसीसी खिताब के लिये भारत का 11 साल का लंबा इंतजार विराट कोहली के बल्ले से निकली आग और रोहित शर्मा की ‘कूल' कप्तानी के दम पर खत्म हुआ जब दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर सितारों से सजी इस टीम ने टी20 विश्व कप जीत लिया.

चैंपियन टीम इंडिया को लेकर नासिर हुसैन ने कहा

टीम इंडिया की जीत पर नासिर हुसैन ने सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा की उनकी कप्तानी कमाल की है, वो दुनिया के बेस्ट कप्तान हैं. साथ ही कप्तान रोहित ने जिस अंदाज़ में जीत का जश्न मनाया नासिर हुसैन (Nasser Hussain Said Rohit Sharma is a best captain) ने उनके इस अंदाज़ की भी तारीफ की साथ ही उन्होंने कहा की वो इमोशनल लम्हा था, रोहित शर्मा (Rohit Sharma Celebration After win T20 WC 2024) के आँखों में आंसू थे और जिस तरह उन्होंने मैदान में हाथ को पटका और जश्न मनाया वो बहुत शानदार था. राहुल द्रविड़ (Nasser Husaain on Rahul Dravid) के बारे में बात करते हुए नासिर ने कहा की राहुल एक कोच के रूप में शानदार हैं और हम जानते हैं की वो एक कठोर खिलाड़ी भी हैं, उनका आखिरी मुकाबला था और वो भी सबसे गले कागते नज़र आये, टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया.

जीत के नायक रहे विराट कोहली ने फाइनल में प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार जीतने के साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी. पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी.