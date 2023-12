"आपका स्वागत है...", मुश्फिकुर रहीम हुए "हैंडलिंग द बॉल" आउट तो इंग्लैंड पूर्व कप्तान माइकल वॉन का रिएक्शन हुआ वायरल

माइरल वॉन ने लिखा, "अत्यंत विशेष हैंडल्ड बॉल क्लब में आपका स्वागत है, मुश्फिकुर रहीम ..उपयुक्त खिलाड़ी ही सदस्य हैं.", माइकल वॉन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स इसपर जमकर रिएक्ट भी कर रहे हैं. बता दें कि रहीम को यकीन नहीं हुआ कि वो इस तरह से आउट हो सकते हैं. दरअसल, मुश्फिकुर रहीम कंफ्यूज हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे -समझे गेंद को हाथ से रोक लिया.

बता दें कि जो वीडियो सामने आए हैं उसमें गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी लेकिन हड़बड़ी में में बांग्लादेशी बैटर ने होश गंवा दिया और गेंद को हाथ से रोक लिया, जिसे देखकर कीवी खिलाड़ियों ने आउट की अपील की और अंपायर ने स्वीकार कर लिया. वैसे, मुश्फिकुर रहीम बांग्लादेश की ओर से टेस्ट में हैंडल द बॉल आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं तो वहीं दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने हैं

टेस्ट में हैंडल द बॉल आउट होने वाले खिलाड़ी (Cricketers to be dismissed handled the ball in Tests)

रसेल एंडियन Vs इंग्लैंड 1957

एंड्रयू हिल्डिच VsPAK 1979

मोहसिन खान Vs ऑस्ट्रेलिया 1982

डेसमंड हेन्स Vs भारत 1983

ग्राहम गूच Vs ऑस्ट्रेलिया 1993

स्टीव वॉ Vs भारत 2001

माइकल वॉन Vs IND 2001

मुश्फिकुर रहीम Vs न्यूजीलैंड 2023

हैंडल द बॉल आउट' के नियम क्या हैं (What is handling the ball in cricket or Law in Cricket)

आईसीसी (ICC) के नियम के अनुसार 37.1.1 क्लॉस में कहा गया है कि अगर कोई बैटर क्रीज से बाहर हैं और फील्डर द्वारा थ्रो किए जाने पर जानबूझकर गेंद को रोकने की कोशिश करता है तो या खिलाड़ी को गेंद रोकने के लिए प्रभावित करात है, तब जाकर बल्लेबाज को ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड (OBS) के तहत आउट दिया जा सकता है. वहीं, 37.1.1 क्लॉस के अनुसार अगर बल्लेबाज गेंद को खेलने के बाद गेंद को स्टंप पर जाने से रोकने के लिए हाथ से रोकता है या फिर दूसरे हाथ से गेंद को पकड़ लेता है, तब बल्लेबाज को हैंडल द बॉल आउट दिया जाता है.