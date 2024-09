Musheer Khan: केवल 9 महीने, सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच, मुशीर खान के ये कारनामे आपको हैरान कर देंगे

Musheer Khan's fantastic century: वीरवार से शुरू हुई दलीप ट्रॉफी के पहले दिन उभरते हुए युवा स्टार और सरफराज खान (Sarfaraz Khan) के छोटे भाई मुशीर खान (Musheer Khan) ने शानदार नाबाद शतक जड़कर दिखा दिया कि वह कितनी तेजी से पायदान दर पायदान तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. पिछले सिर्फ नौ महीने के भीतर 19 साल के मुशीर खान ने ऐसे-ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं कि यह कहना गलत नहीं ही होगा कि यहां से उनके लिए अब "एक ही पायदान" बाकी है. हां यह जरूर है कि कड़े मुकाबले के कारण इस पायदान पर पैर रखने में मुशीर को थोड़ा लंबा समय जरूर लग सकता है, लेकिन यह साफ है कि यह लंबा समय बड़े भाई सरफराज जैसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा. अपने 20वें साल में चल रहे किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए पहले ही दलीप ट्रॉफी मैच में शतक लगाना आसान नहीं होता, लेकिन मुशीर ने बहुत ही कम समय में यह दिखा दिया कि वह बहुत ही लंबी रेस के खोड़े हैं.

Musheer Masterclass



Musheer Khan headlined India B's fight against India A with a superb century. He's unbeaten on 105 at the end of the day's play.



