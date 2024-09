Duleep Trophy: बड़े भाई के लिए कहीं खतरा न बन जाएं मुशीर खान, दलीप ट्रॉफी में शतक के साथ दी जोरदार दस्तक, सरफराज चूके

Musheer Khan's century: बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानल्लाह! हालिया सालों में घरेलू क्रिकेट में जमकर बरसने वाले मुंबई के सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने जमकर सहानुभूति, प्रशंसा और फैंस बटोरे थे, लेकिन पिछले घरेलू रणजी ट्रॉफी सीजन में बल्ले से दम दिखाने वाले छोटे भाई मुशीर खान (Musheer Khan) ने वीरवार से शुरू हुई दिलीप ट्रॉफी में जोरदार दस्तक देते हुए नाबाद शतक बनाया (105 नाबाद, 227 गेंद, 10 चौके, 2 छक्के), तो वहीं बड़े भाई सरफराज चूक गए. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत "बी" ने भारत "ए" के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने के समय 7 विकेट पर 202 रन बना लिए थे. और अगर भारत बी मैच के पहले दिन इस स्कोर तक पहुंचा, तो इसमें करियर का पहला ही दलीप ट्रॉफी मुकाबला खेल रहे मुशीर खान हिम्मेदार रहे.

HUNDRED FOR MUSHEER KHAN ON HIS DEBUT. 🥶



- An emotional celebration by his brother, Sarfaraz Khan...!!!! pic.twitter.com/dQMRnU5X2g