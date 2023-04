रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने

रोहित शर्मा का धमाकेदार रिकॉर्ड

Most six in IPL Rohit Sharma: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में भले ही मुंबई इंडियंस (MI vs PBKS) को हार का सामना करना पड़ा लेकिन मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इतिहास रच दिया है. पंजाब के खिलाफ मैच में रोहित ने 27 गेंद पर 44 रन की पारी खेली, अपनी पारी में हिट मैन ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए. रोहित को लिविंग्सटोन ने अपनी ही गेंद पर कैच करके आउट किया. भले ही रोहित अर्धशतक से चूक गए लेकिन उन्होंने आईपीएल में ऐतिहासिक कमाल कर दिया.

'2,W,W,WR,WR,0' सांसें थम गई थी, मोहित शर्मा ने लखनऊ के जबड़े से आखिरी ओवर में ऐसे छीन लिया मैच, Video