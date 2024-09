Mohammed Shami: "रोहित-द्रविड़ ने मुझे टीम से बाहर...", 2023 वर्ल्ड कप में शुरुआती मैचों का हिस्सा न बन पाने पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी

Mohammed Shami Big Statement on Rohit Sharma and Rahul Dravid: वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने गजब की गेंदबाजी की थी और 24 विकेट लेने में सफल रहे थे. शमी की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी. फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया था. बता दें कि शमी जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था. उन्हें वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में भारतीय इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. शमी भारतीय इलेवन के पहली पसंद नहीं थे. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए जिसके बाद शमी को भारतीय इलेवन में शामिल किया गया था. जिसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी के कमाल करते हुए पूरे टूर्नामेंट में कहर बरपा दिया था.

इस बात को लेकर अब शमी ने एक खास बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. शमी ने पिछले महीने आयोजित सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान अपने वर्ल्ड कप अभियान के बारे में बात की, जिसका वीडियो रविवार को स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया.

जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें एंकर मयंती लैंगर के साथ बातचीत में शमी ने वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआत को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि "वह तीनों वनडे विश्व कप में पहली पसंद के खिलाड़ी नहीं थे.. हालांकि, चुने जाने के बाद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस कर कोच और कप्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया था. मेरे परफॉर्मेंस को देखकर फिर उन्होंने मुझे टीम से बाहर रखने के बारे में फिर नहीं सोचा."

शमी से जब पूछा गया कि वह मैदान से बाहर रहने के बाद भी दमदार प्रदर्शन कैसे कर पाते हैं, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो चुकी है. साल 2015, 2019 और 2023 में भी मेरी शुरुआत एक जैसी ही रही थी. जब मुझे मौका दिया गया, तो भगवान (अल्लाह) का शुक्र है कि मेरे परफॉर्मेंस ने उन्होंने मुझे फिर से बाहर करने के बारे में कभी नहीं सोचा. आप कड़ी मेहनत की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मौके के लिए तैयार रहता हूं. जब आप तैयार होते हैं, तभी आप खुद को साबित कर सकते हैं.. नहीं तो मैं सिर्फ पानी देने के लिए मैदान में दौड़ सकता हूं. जब मौका मिले, तो उसे भुनाना बेहतर है."

