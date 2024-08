मोहम्मद रिजवान बने 'स्पाइडर मैन', फर्स्ट स्लीप में छलांग लगाते हुए पकड़ा हैरान कर देने वाला कैच, VIDEO

Mohammad Rizwan Took a Surprising Catch: रावलपिंडी टेस्ट में पहले बल्लेबाजी से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अब अपनी विकेटकीपिंग से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन उन्होंने विकेट के पीछे एक लंबी छलांग लगाते हुए शानदार कैच लपककर सबको हैरान कर दिया है.

दरअसल, रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में शादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन उतरे. कैप्टन शान मसूद ने विकेट लेने के इरादे से पारी का 17वां ओवर नसीम शाह के हाथ में थमाया. युवा गेंदबाज ने अपने कप्तान को निराश भी नहीं किया.

