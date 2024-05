कोई ब्रॉन्ज डक, तो किसी ने 4 ओवरों में लुटा दिए 55 रन, ऐसे कैसे T20 WC जीतेगी पाकिस्तान

Mohammad Rizwan and Shadab Khan, England vs Pakistan 2nd T20I: पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच यहां 4 मैचों की टी20 सीरीज जारी है. सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (25 मई) को बर्मिंघम में खेला जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस मैच में पाकिस्तान का हाल बेहाल है. ग्रीन टीम के लिए गेंदबाजी के दौरान शादाब खान जहां काफी महंगे साबित हुए हैं. वहीं टीम के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जिनसे टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में काफी उम्मीदें पाल रखी है. वह ब्रॉन्ज डक होते हुए पवेलियन चलते बने हैं.

शादाब खान का इंटरनेशनल लेवल पर फ्लॉप प्रदर्शन जारी है. टीम के कप्तान बाबर आजम को आज के मुकाबले में उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह इन उम्मीदों पर पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने टीम के लिए कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.80 की इकोनॉमी से कुल 55 रन लुटा दिए. इस दौरान उन्हें एक भी सफलता हाथ नहीं लगी. वहीं बल्लेबाजी में महज 3 रन बनाकर आउट हुए हैं.

0/55 in his 4 overs, and 3(4) with the bat for Shadab Khan 💔💔💔 #tapmad #ENGvPAK #HojaoADFree pic.twitter.com/2rSXgylzXo

रिजवान से पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में काफी आस है, लेकिन वह दूसरे टी20 मुकाबले में ब्रॉन्ज डक होते हुए पवेलियन लौटे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्रॉन्ज डक क्या होता है. तो बता दें कि क्रिकेट की भाषा में पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट होने वाले खिलाड़ी को 'गोल्डन डक' कहते हैं.

Mohammad Rizwan dismissed by Moeen Ali for 0 💔💔💔



Why does he try to play every shot to the leg side? 😭😭😭#ENGvPAK #tapmad #HojaoADFree pic.twitter.com/NOs0qgQpwp