वैभव सूर्यवंशी के कॉन्फिडेंस पर खतरा? मोहम्मद कैफ ने गंभीर को दी चेतावनी, बोले- यह अच्छी खबर नहीं है...

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी-20 सीरीज में, ईशान किशन के चोटिल होने के कारण बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को दूसरे और तीसरे टी-20 में खेलने का मौका मिला. जब किशन फिट होकर वापस आए, तो चौथे टी-20 में उनकी जगह वैभव को बाहर बैठना पड़ा, इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा. भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का कहना है कि चौथे टी-20 में भी वैभव को आजमाया जा सकता था, क्योंकि भारत पहले ही सीरीज जीत चुका था.

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह खिलाड़ी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि उसे लगातार खेलने का मौका नहीं मिल रहा. वह एक संभावित सुपरस्टार है. और आपने देखा है कि वह क्या कर सकता है. तीसरे टी-20 में, उसने और अभिषेक शर्मा ने 6 ओवरों में 100 रन बनाए थे, किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह अच्छी बात नहीं है, कि एक मैच में परफॉर्म करने के बाद वह सोचने लगे कि अगला मैच मैं खेलूंगा या नहीं, भले ही वह कोई अनुभवी खिलाड़ी ही क्यों न हो. "

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "इस मैच में उसे खिलाने का मौका था, आप पहले ही सीरीज जीत चुके थे. आपको यह देखना चाहिए कि सीरीज के दौरान आपकी स्थिति क्या है. एक तरफ, आपने भुवनेश्वर को बाहर रखा और कहा कि आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे. वैभव भी नया है, तो उसे भी वही मौका क्यों नहीं दिया गया? आप मयंक यादव और प्रिंस यादव को तैयार कर रहे हैं. इसी तर्क से, उसे भी खेलना चाहिए था. मंच पूरी तरह तैयार था."

उनका यह भी मानना ​​है कि ईशान किशन को आराम दिया जा सकता था, क्योंकि भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था. उन्होंने आगे कहा, "ईशान चोट से वापसी कर रहे थे और विकेटकीपिंग कर रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि वह ज्यादा दौड़ना नहीं चाहते थे. शायद इसीलिए उन्हें विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दी गई. अगर ऐसा था, तो किशन को नहीं खेलना चाहिए था. यह कोई 'करो या मरो' वाला मैच नहीं था. अगर उन्हें कोई छोटी-मोटी चोट या तकलीफ थी, तो उन्हें आराम दिया जा सकता था, भारत पहले ही 3-0 से आगे था."

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