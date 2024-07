IND vs SL: "भाई रोहित का चेला है..", सूर्यकुमार यादव की रणनीति को देखकर मोहम्मद कैफ ने कर दिया बड़ा ऐलान

Mohammad Kaif reaction viral: तीसरा टीृ-20 मैच भारत (IND vs SL 3rd T20I) ने सुपरओवर में जीत लिया. भारतीय टीम सीरीज में श्रीलंका का पूर्ण सफाया करने में सफल रही. तीसरे टी-20 मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी काफी शानदार रही है. सूर्या ने अपनी कप्तानी से फैन्स का दिल जीत लिया. दरअसल, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिंकू सिंह से और खुद से गेंदबाजी की और मैच को टाई कराने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद सुपरओवर में भारत को जीत मिली. सूर्या की कप्तानी को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने रिएक्ट किया और सूर्या को रोहित शर्मा का चेला करार दिया है. कैफ ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "भाई रोहित शर्मा का चेला है सूर्या.. 19वां ओवर रिंकू से, 20वां ओवर खुद से और गेम जीत लिया. एक महान लीडर बनने के लिए और क्या चाहिए?"

Bhai Rohit Sharma ka chela hai Surya.. 19th over Rinku se, 20th over khud SKY and won the game. What else one needs to be a great leader?