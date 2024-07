IND vs SL 3rd T20i: 'गंभीर युग' का चौंकाने वाला आगाज, कोच की एक चाल ने बदल दिया पूरा मैच, ऐसी रणनीति देख मची खलबली

Team India coach Gautam Gambhir: कोच गौतम गंभीर के युग का शानदार आगाज हुआ है. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज 3-0 से जीत ली है. तीसरा टी-20 मैच भारत ने सुपरओवर में जाकर जीता, गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने यह पहला सीरीज खेला था. पहले ही सीरीज में कोच गंभीर के अचूक चाल ने विश्व क्रिकेट को सोचने पर मजबूर कर दिया है. खासकर तीसरे टी-20 में भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत तरह से टाई किया उसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया.

दरअसलस, एक समय भारतीय टीम मैच को हारने के करीब थी लेकिन रिंकू सिंह और कप्तान सूर्यकुमार की गेंदबाजी ने मैच में सारा फर्क पैदा कर दिया. इन दो खिलाड़ियों ने मैच में गेंदबाजी की और भारत के लिए मैच को टाई करा दिया. दोनों की गेंदबाजी ने ही मैच को पलटने का काम किया था. इसके बाद फिर सुपर ओवर में वाशिंगटनसुदंर ने केवल एक रन देकर भारत को मैच जीता दिया.

फैन्स कर रहे हैं कोच कोच गंभीर की तारीफ

कोच गंभीर की तारीफ भारतीय फैन्स कर रहे हैं. दरअसल. यह गंभीर की आक्रमण रणनीति का ही उदाहरण है कि अहम समय में रिंकू सिंह और आखिरी ओवर में सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी की. दोनों की गेंदबाजी ने श्रीलंका के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए. दरअसल, बारिश के कारण एक घंटा विलंब से शुरू हुए मैच में श्रीलंका की टीम कुसाल मेंडिस (43) की पथुम निसांका (26) के साथ पहले विकेट की 58 और कुसाल परेरा (46) के साथ दूसरे विकेट की 52 रन की साझेदारी से 16वेंओवर में एक विकेट पर 110 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन गेंदबाजों ने पासा पलट दिया.

बता दें कि श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 30 रन की दरकार थी, रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में परेरा का कैच अपनी ही गेंद पर लपकने के बाद रमेश मेंडिस (03) को आउट करके मुकाबले को रोमांचक बनाया. परेरा ने 34 गेंद में पांच चौके मारे.

In the era of Gambhir, every batsman is a bowler, and every bowler is a batsman, yet they all deliver performances that dazzle and amaze.#SLvIND #suryakunaryadav #Washington #rinku pic.twitter.com/n7boeMfWKU