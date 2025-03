Mohammad Amir: आईपीएल में किस टीम से खेलना चाहते हैं मोहम्मद आमिर? सुनें उन्हीं की जुबानी

Mohammad Amir Might Play In IPL 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी उम्दा गेंदबाजी का विराट कोहली भी कायल हैं. भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की हमेशा से मंशा रही है कि आमिर आईपीएल में शिरकत करें, लेकिन आईपीएल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बैन किए जाने के बाद से उनकी इच्छा बस इच्छा ही रह गई है. मगर निराश ना हों. सबकुछ सही रहा तो जल्द ही आमिर आईपीएल में जलवा बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं. इस बात कि पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं पाकिस्तानी स्टार ने की है.

32 वर्षीय आमिर ने एक पाकिस्तानी शो 'हारना मना है' में बातचीत करते हुए आईपीएल को लेकर अपनी दिल की बात साझा की. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह आईपीएल के किस फ्रेंचाइजी के साथ खेलना चाहते हैं. पाकिस्तानी स्टार ने कहा, 'अगले साल तक उम्मीद है कि मुझे आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल सकती है. अगर मौका मिला तो क्यों नहीं? मैं जरूर खेलना चाहूंगा.'

आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर की पत्नी का नाम नरजिस खातून है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं. आमिर को भी उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द ही ब्रिटेन का पासपोर्ट मिल सकता है. जिसके बाद वह आईपीएल में दस्तक दे सकते हैं.

शो के दौरान उनसे पूछा गया कि आईपीएल में मौका मिलने के बाद वह किस टीम के साथ शिरकत करना पसंद करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम लिया.

