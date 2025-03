Sourav Ganguly: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत को जीत मिलेगी या हार? सौरव गांगुली ने दो टूक में दिया जवाब

Sourav Ganguly On Team India Ahead Of ICC Champions Trophy 2025 Final: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला नौ मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि फाइनल मैच में टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो वह खिताब अपने नाम कर सकती है. भारतीय टीम ने लीग चरण में अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया है. वहीं कीवी टीम को लीग चरण में भारतीय टीम के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था. मगर अन्य टीमों के खिलाफ उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा. जिसके बलबूते वह फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई है.

मिचेल सैंटनर एंड कंपनी के उम्दा खेल को देखते हुए कई पूर्व क्रिकेटर थोड़े सहमे हुए हैं. उनका मानना है कि फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है. मगर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और टीम के कप्तान रह चुके दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली ने कुछ अलग ही विचार साझा किया है. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'टीम इंडिया को शुभकामनाएं. यह एक अच्छी टीम है और हमें उम्मीद है कि यह अच्छा खेलेगी. अगर हम अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे.'

#WATCH | Kolkata | On India vs New Zealand Champions Trophy 2025 final match on March 9,, Former Captain of Indian Cricket team Saurav Ganguly says, "Best wishes to team India. It is a good team, and we hope it plays well. If we play well, we will win." pic.twitter.com/Im9hSOrxYL