AUS vs WI: मिशेल ओवेन ने T-20 में मचाया गदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Mitchell Owen world record: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में (West Indies vs Australia, 1st T20I) ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से शानदार जीत मिली, वेस्टइंडीज ने मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 8 विकेट पर 189 रन बनाए जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 18.5 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाकर मैच को जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेब्यू करने वाले मिशेल ओवेन (Mitchell Owe record, AUS vs WI, 1st T20I) ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 27 गेंद पर 50 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत दिला दी. अपनी पारी में ओवेन ने 6 छक्के लगाए.

मिशेल ओवेन का टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड (Mitchell Owen world record)

मिशेल ओवेन ने 186.34 की स्ट्राइक रेट से 1,000 टी20 रन पूरे किए, ऐसा कर टी-20 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. टी20 इतिहास में सर्वोच्च बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट के साथ 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज मिशेल ओवेन बन गए हैं.

टी20 इतिहास में सर्वोच्च बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट (न्यूनतम: 1,000 रन)Highest Batting Strike Rate in T20 History (Minimum: 1,000 runs)

186.34 - मिशेल ओवेन (1,010 रन)

173.81 - फिन एलन (4,415 रन)

172.72 - फैजल खान (1,672 रन)

172.26 - उर्विल पटेल (1,230 रन)

172.08 - प्रियांश आर्य (1,048 रन)

इसके अलावा अपने डेब्यू टी-20 मैच में 6 छक्के लगाकर 23 साल के इस युवा बैटर ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. (Most sixes on T20I debut Full members). मिशेल ओवेन टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम है. वॉर्नर ने अपने डेब्यू टी-20 इंटरनेशनल मैच में 6 छक्के लगाने में सफल रहे थे. वहीं, अब मिशेल ओवेन ने भी डेब्यू टी-20 मैच में 6 छक्के लगाकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. (Mitchell Owen world record vs David Warner World record in T20I)

टी20I डेब्यू पर सर्वाधिक छक्के पूर्ण सदस्य बल्लेबाज ((Most sixes on T20I debut Full members)

6 - मिशेल ओवेन* vs वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, 2025

6 - डेविड वार्नर vs साउथ अफ्रीका, मेलबर्न, 2009

5 - रिकी पोंटिंग vs न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2005

5 - जेहान मुबारक vs केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

5 - जियाउर रहमान vs आयरलैंड, बेलफास्ट, 2012

5 - फिल साल्ट vs वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 2022

5 - डोनोवन फरेरा vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2023

इसके अलावा टी20I डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले मिशेल ओवेन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिक़ॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम है. पोंटिंग ने साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में नाबाद 98 रन की पारी खेली थी.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर (Highest score for Australia on T20I debut)

98* (55) - रिकी पोंटिंग Vs न्यूज़ीलैंड, ऑकलैंड, (2005)

89 (43) - डेविड वार्नर Vs साउथ अफ्रीका, मेलबर्न, (2009)

50 (27) - मिशेल ओवेन* Vs वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, (2025)

41 (25) - ग्रैड हॉग Vs साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, (2006)

40* (20) - कैमरून व्हाइट Vs इंग्लैंड, सिडनी, (2007)

वहीं, टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कनाडा के मैथ्यू स्पूर्स (Matthew Spoors) के नाम है, जिन्होंने 2022 में फिलीपींस मैच में डेब्यू करते हुए 108 रन की तूफानी पारी खेली थी. (Most runs in debut match in T20Is)