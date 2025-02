ENG vs AFG: माइकल वॉन ने इंग्लैंड की हार पर दिया चौंकाने वाला बयान, सुनकर विश्व क्रिकेट भी हो जायेगा हैरान

Michael Vaughan Statement on ENG Lose vs AFG Champions Trophy 2025: पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस बात से हैरान नहीं हैं कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण में अफगानिस्तान (AFG beat ENG) के खिलाफ हारकर बाहर हो गया. जो कि बुधवार को लाहौर में "परिस्थितियों" में था. प्रसिद्ध गद्दाफी स्टेडियम में, अफगानिस्तान ने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को उतारा और इंग्लैंड के अभियान की कीमत पर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा. यह रन बनाने का एक उत्सव था जो अंत तक चला. अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन के कुल स्कोर का बचाव करते हुए आठ रन की मामूली जीत हासिल की. ​अफगानिस्तान के खेमे में मुस्कान और इंग्लैंड के खेमे में दुख के साथ रोमांचक मुकाबले के समाप्त होने के बाद, वॉन ने कहा कि इंग्लैंड ने सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है.

वॉन ने एक्स पर लिखा, "अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया. पूरी तरह से जीत की हकदार रही. इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. इन परिस्थितियों में यह परिणाम कोई आश्चर्य की बात नहीं है."

Brilliant from Afghanistan .. Throughly deserved win .. England just haven't played good enough white ball cricket for a couple of years .. this result isn't a surprise in these conditions .. #ChampionsTrophy2025