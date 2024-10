Babar Azam: "बेवकूफी...", बाबर आजम को टीम से बाहर किए जाने पर आगबबूला हुए माइकल वॉन, ऐसा बयान देकर मचाई खलबली

Michael Vaughan reaction on Babar Azam: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. बाबर आजम का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है, 2022 के बाद से बाबर ने टेस्ट में एक भी शतक नहीं लगाया है. पिछले कुछ समय से बाबर अपने फॉर्म की तलाश में हैं. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद बाबर को अब अगले टेस्ट से बाहर का रास्ता दिखा गया गया है. पाकिस्तान बोर्ड ने यह चौंकाने वाला फैसला किया है. पाकिस्तान बोर्ड के इस फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल ला दिया है.

वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी बाबर को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने से हैरान हैं. इंग्लैंड पूर्व कप्तान ने पोस्ट शेयर कर अपनी भड़ास निकाली है. वॉन ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट शेयर किया औऱ लिखा, "तो पाकिस्तान काफी समय से नहीं जीता है.. सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद बाबर आजम जैसे बेहतरीन खिलाड़ी को बाहर करने का फैसला किया.. मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आश्चर्यों से भरा है, लेकिन यह सबसे ऊपर है.. बिल्कुल बेवकूफी भरा फैसला.. जब तक कि उसने ब्रेक नहीं मांगा हो."

So Pakistan haven't won in a while .. Go 1 nil down in the series and decide to drop the best player in @babarazam258 .. I guess Pakistan cricket is full of surprises but this tops the lot .. absolutely stupid decision .. unless he has asked for a break !!!