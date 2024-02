"एक कैमरा और माइक्रोफोन चिपका दें...", DRS पर मचे बवाल को खत्म करने के लिए माइकल वॉन ने सुझाया अनोखा तरीका

Michael Vaughan on Solution Over DRS Row

Michael Vaughan on Solution Over DRS Row: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच सीरीज के दौरान DRS को लेकर काफी हल्ला मचा है. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes on DRS) ने DRS को लेकर सवाल भी खड़े किए थे. वहीं ,अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने DRS को लेकर बयान दिया है और ये भी बताया है कि DRS में टेक्निकल खराबी को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए. टेलीग्राफ के साथ अपने कॉलम मेंवॉन ने अपनी बात रखी है. इंग्लिश पूर्व कप्तान ने लिखा है, "देखिए सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोग इसपर अब एक नजर में विश्वास नहीं कर रहे हैं. कुछ टीम के पक्ष और विपक्ष में जाने वाले फैसले पर फैन्स गुस्सा कर रहे हैं. मेजबान प्रसारकों और ट्रक में कौन है, इस पर संदेह होने शुरू हो ग या है. ऐसा इसके बावजूद है कि प्रौद्योगिकी कंपनियां वास्तव में मेजबान प्रसारक के समान देश से नहीं हैं, उदाहरण के लिए, हॉक-आई यूके की कंपनी है लेकिन इस सीरीज में इसका उपयोग किया जा रहा है. उन्हें मेजबान प्रसारक द्वारा सीरीज के लिए लाया गया है."