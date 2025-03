IND vs AUS: माइकल क्लार्क ने बताया कौन है वनडे क्रिकेटर का सबसे महान क्रिकेटर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले मची खलबली

Michael Clarke Picks Greatest ODI Cricketer of All Time IND vs AUS: 'चेज मास्टर' विराट कोहली ने एक बार फिर भारत के लिए शानदार जीत की नींव रखी, जिसमें उन्होंने दुबई में असहज परिस्थितियों में अपनी टीम को चार विकेट से जीत दिलाई, ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी माइकल क्लार्क ने उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें अब तक का सबसे महान वनडे क्रिकेटर करार दिया. कोहली (Virat Kohli vs Australia in ICC Knockout Matches) आईसीसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे और शानदार स्ट्रोक प्ले और बुद्धिमानी से स्ट्राइक रोटेशन के साथ जीत के अंतर को कम किया, अंत में उनके नाम केवल पांच चौके थे, जिससे मुश्किल सतह पर रन बनाने की उनकी क्षमता का पता चलता है.

क्लार्क ने विराट कोहली को लेकर कहा

क्लार्क ने जियो हॉटस्टार से कहा, "एक बार फिर, उन्होंने परिस्थितियों का शानदार ढंग से आकलन किया. एक बेहतरीन खिलाड़ी, उन्हें पता था कि उनकी टीम को क्या चाहिए और उन्हें मैच जीतने की स्थिति में कैसे लाना है. हमने पाकिस्तान के खिलाफ उनके शतक में भी यही देखा. विराट के पास हर शॉट है - बाउंड्री लगाने की उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है. मेरी राय में, वह अब तक के सबसे महान वनडे क्रिकेटर हैं, और वह सबसे बड़े मंच पर, सबसे ज्यादा दबाव में भी इसे साबित करते रहते हैं. उन्हें पता है कि क्या करना है, और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं."

हालांकि, कोहली की पारी छोटी साबित हो सकती थी अगर उन्हें श्रेयस अय्यर का साथ नहीं मिलता. श्रेयस ने पावर प्ले के अंदर शुभमन गिल और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर समय बिताया.

क्लार्क (Michael Clarke on Shreyas Iyer Batting vs AUS) ने अय्यर की पारी की सराहना की और दावा किया कि दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''एक साझेदारी की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि दुबई की स्पिन-अनुकूल पिचों पर और अधिक विकेट गिरने से टीम का पतन हो सकता था और यह अय्यर ही थे जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए कोहली के साथ 91 रनों की साझेदारी की और एक बार फिर वनडे सेट अप में शीर्ष क्रम के लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित हुए.

उन्होंने कहा, "श्रेयस ने वाकई बहुत अच्छा खेला. उनके पास आक्रामक दृष्टिकोण और शानदार इरादे हैं और वे हमेशा अपने शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बल्लेबाजी साथी पर से दबाव कम हो जाता है. वे और विराट कोहली एक दूसरे के पूरक हैं. विराट के अनुभव के कारण वे जरूरत पड़ने पर श्रेयस का मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें संयमित रख सकते हैं. उनकी साझेदारी मैच जीतने वाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है.''

क्लार्क ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया ने कुछ विकेट लेने में कामयाबी हासिल की और अगर उन्होंने पहले ही इस साझेदारी को तोड़ दिया होता, खासकर विराट को आउट कर दिया होता, तो खेल पूरी तरह से अलग हो सकता था. लेकिन भारत को श्रेय जाता है. उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा खेला."