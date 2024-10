Mehidy Hasan Miraz: डब्ल्यूटीसी में मेहदी हसन मिराज का तांडव, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के मात्र तीसरे खिलाड़ी

Mehidy Hasan Miraz Created History: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 26 वर्षीय ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने इतिहास रच दिया है. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकल में 500 प्लस रन और 30 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. मेहदी हसन से पहले इस खास लिस्ट में केवल इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान बेन स्टोक्स और भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का ही नाम शामिल था. इन दोनों खिलाड़ियों ने डब्ल्यूटीसी के एक साइकल में 500 से अधिक रन और 30 प्लस विकेट लेने का कारनामा किया था. मगर अब इस खास लिस्ट में मेहदी हसन मिराज भी नाम शामिल हो गए हैं. मेहदी ने अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए यह खास उपलब्धि को हासिल की है.

1334 रन और 34 विकेट - बेन स्टोक्स - इंग्लैंड - 2019-2021

721 रन और 47 विकेट - रवींद्र जड़ेजा - भारत - 2021-2023

971 रन और 30 विकेट - बेन स्टोक्स - इंग्लैंड - 2021-2023

512 रन और 34 विकेट - मेहदी हसन मिराज - बांग्लादेश - 2023-2025

