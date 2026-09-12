अफगानिस्तान के पास जसप्रीत बुमराह से निपटने का फॉर्मूला तैयार! वैभव सूर्यवंशी पर भी बोले कप्तान जादरान

भारत-अफगानिस्तान के बीच रविवार से तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके साथ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापसी करेंगे. अफगान कप्तान इब्राहिम जादरान ने बताया है कि उनकी टीम ने बुमराह का सामना करने के लिए खास रणनीतिक योजनाएं बनाई हैं.

जुलाई में कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लगने के कारण बुमराह कुछ समय के लिए खेल से दूर थे, और अब वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी अटैक को धार मिलेगी, लेकिन जादरान मानते हैं कि उनकी टीम इस बेहतरीन तेज गेंदबाज से मिलने वाली चुनौती को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाने के बजाय अपनी रणनीति को सरल रख रही है.

बुमराह का सामना करने के लिए टीम के पास 'खास प्लान'

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जादरान ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और मेरे पसंदीदा तेज गेंदबाज हैं. एक टीम के तौर पर हम कभी भी चीजों को मुश्किल नहीं बनाते. इसलिए हमारे पास उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना है. हमने उनके बारे में और उनके खिलाफ खेलने के तरीके के बारे में सोचा है. उम्मीद है कि हम जसप्रीत बुमराह या भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेलेंगे.'

वैभव सूर्यवंशी पर भी बोले कप्तान जादरान

जादरान ने भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, 'उनमें एक अद्भुत प्रतिभा है. हाल ही में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शानदार क्रिकेट खेला है और क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अलग स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है. हमने उनके बारे में सोचा है और उन खिलाड़ियों से जानकारी हासिल की, जिन्होंने आईपीएल में उनके खिलाफ खेला है. हमने उनके वीडियो देखे हैं और हम चीजों को बहुत सरल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनके खिलाफ सही समय पर सही योजना को लागू करना है. हम चीजों को मुश्किल नहीं, बल्कि सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.'

इस सीरीज के लिए टीम की तैयारी पर जादरान ने कहा, 'अगर आप पिछले कुछ वर्षों में टीम को देखें, तो सभी खिलाड़ी काफी फिट हैं. हमें कोई चोट या समस्या नहीं है. सभी खिलाड़ी फिट हैं. आप उन्हें अलग-अलग लीग या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए देखते रहे हैं. अब तक फिटनेस को लेकर कोई समस्या नहीं है.'

जादरान लेग स्पिनर राशिद खान के बाद टी20 टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. उन्हें भरोसा है कि राशिद के अच्छे रिश्ते टीम को सबसे छोटे फॉर्मेट में नई शुरुआत करने में मदद करेंगे, खासकर भारत और श्रीलंका में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जल्दी बाहर होने के बाद.

जादरान ने कहा, 'मेरी किस्मत में राशिद जैसा कप्तान मिलना लिखा था. उनके साथ मेरी बातचीत और आपसी समझ बहुत अच्छी रही है. जब वह कप्तान थे, तो मैं उप-कप्तान के तौर पर उनकी मदद करता था, और हमारे बीच अच्छी समझ है. हां, हमने यहां भारत में काफी क्रिकेट खेला है. हम सभी यहां के हालात और खेलने के तरीके को अच्छी तरह जानते हैं और जानते हैं कि हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है. हमने यहां भारत के खिलाफ सीरीज खेली है. इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप भी खेला है. हमें यहां के हालात और खेलने का तरीका बहुत अच्छे से पता है. बस हमें विरोधी टीम के हिसाब से अपनी योजना को अच्छी तरह से लागू करना है.'

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