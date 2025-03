VIDEO: 'माही मार रहा है' धोनी ने धड़काया फैंस का दिल, जमकर लगाए गगनचुंबी छक्के, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni Net Practice Hit Sixes IPL 2025: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अभियान के पहले मैच से पहले नेट्स में कई बड़े शॉट लगाए. पांच बार की IPL चैंपियन CSK और MI रविवार को चेन्नई के चेपक स्टेडियम में लीग के 'एल क्लासिको' मैच के साथ अपने IPL अभियान की शुरुआत करेंगे. अपने नेट सेशन के दौरान, जिसकी एक झलक आधिकारिक IPL X हैंडल पर पोस्ट की गई, धोनी को कुछ जोरदार शॉट लगाते हुए देखा गया, जिससे नेट गेंदबाज हैरान रह गए.

Our first glimpse of MS Dhoni at the MA Chidambaram Stadium ahead of the #TATAIPL 2025 season! 🏟️ pic.twitter.com/P1jPxnSmJI