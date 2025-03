लुंगी एनगिडी ने ODI में पूरा किया 'विकेटों' का शतक, बटलर को आउट करते हुए बना डाले 3 बड़े रिकॉर्ड

Lungi Ngidi Completed 100 Wickets In ODI: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच कराची में जारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अहम मुकाबले में आज (01 मार्च) लुंगी एनगिडी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे में 100 विकेट चटकाने वाले 12वें गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व कप्तान शॉन पोलक का नाम आता है. जिन्होंने प्रोटियाज के लिए 1996 से 2008 के बीच कुल 294 वनडे मुकाबलों में शिरकत किया. इस बीच 291 पारियों में 24.31 की औसत से 387 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

यही नहीं लुंगी एनगिडी ने वनडे में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में वेन पार्नेल को पीछे छोड़ दिया है. 35 वर्षीय पार्नेल अफ्रीकी टीम के लिए 2009 से 2023 के बीच 73 मैच खेलते हुए 69 पारियों में 30.40 की औसत से 99 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे. मगर एनगिडी के विकेटों की संख्या अब 100 हो गई है.

