LSG vs RR: 'वैभव आ गए, वैभव छा गए', सूर्यवंशी के तूफानी शॉटों पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में शनिवार को जिसने भी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स (RR vs LSG) के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान की बैटिंग के दौरान शुरुआती ओवर देखे, उनका दिल बाग-बाग हो गया. किसी को भी एक बार को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि सिर्फ 14 साल का 'बच्चा' वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) मेगा टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में बड़े-बड़े बॉलरों का ऐसा हाल करेगा. अपनी खेली पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शार्दूल पर ऐसा छक्का जड़ा, जो हमेशा करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की यादों में समा गया. और बात यहीं ही खत्म नहीं हुई. इसके बाद बाद भी वैभव (Vaibhav Suryavanshi) ने 20 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों से बेहतरीन 34 रन बनाए कि मानो पूरा क्रिकेट जगत वैभव के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गया. और सोशल मीडिया तो वैभव का दीवाना हो गया. इसका प्रमाण सोशल मीडिया में कमेंटों में साफ देखा जा सकता है. आईपीएल की पहली ही गेंद..और पूरी दुनिया को दिखा दिया ट्रेलर...आईपीएल गजब है, यह टैलेंट गजब है!

देखो कि आकाश चोपड़ा ने इस छोरे के लिए क्या लिखा है...

Wow Vaibhav 🤩



Kheloge koodoge toh banoge Suryavanshi 💪 — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 19, 2025

आउट होने के बाद वैभव खासे दुखी दिखाई पड़े, लेकिन अपने पहले ही मैच से उन्होंने दुनिया भर के फैंस और दिग्गजों के दिल जीत लिए

The only moment you realised Vaibhav Suryavanshi was a kid.. when he showed emotions while walking back after a crazy knock.. #RRvLSG pic.twitter.com/0f9WKO1nxY — 𝖗𝖆𝖒𝖉𝖔𝖒𝖓𝖊𝖘𝖘 (@csramachandran) April 19, 2025

आउट होने के बाद वैभव दुखी दिखाई पड़े, तो सोशल मीडिया ने उन्हें सांत्वना दी

Vaibhav Suryavanshi well played bacche Rone ka naahi bahut accha khele ho #RRvsLSG pic.twitter.com/F0MSz0hz4F — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) April 19, 2025

क्या किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि 14 साल का कोई किशोर आईपीएल में करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ेगा

13 yrs old Vaibhav Suryavanshi smashed first ball SIX on his IPL Debut 👏🏻 #RRvLSGpic.twitter.com/UeV25Ah86L — Richard Kettleborough (@RichKettle07) April 19, 2025

वैभव ने पिछली पीढ़ी के सभी लोगों को को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह 14 साल ी उम्र में क्या कर रहे थे