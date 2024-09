Litton Das: "इन जैसे बल्लेबाजों के लिए लिटन दास...", फिदा हुआ सोशल मीडिया, टेस्ट इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज बने

Litton Das historical century: निश्चित रूप से इस समय बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास का टेंपो हाई है. कुछ दिन पहले रावलपिंडी में ही पहले टेस्ट में मिली जीत में दास ने बहुत ही तेज 56 रन बनाए, तो रविवार को दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक ऐसा ऐतिहासिक शतक जड़ा जिसे हमेश याद किया जाएगा. और अगर बांग्लादेश यहां जीतने में कामयाब रहा, तो इस देश की क्रिकेट के बाहर भी लिटन दास के 138 रन और उनकी मेहदी हसन (78) के साथ सातवें विकेट के लिए हुई साझेदारी की हमेशा आने वालें सालों तक मिसाल दी जाएगी. लिटन दास ने तब बांग्लादेश के लिए बड़े संकटमोचक बने, जब बांग्लादेश ने 6 विकेट सिर्फ 26 रन पर गंवा दिए थे. और यह पहलू जैसे ही सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर तूफानी गति से वायरल हो गया और फैंस ने दिल खोलकर इस बल्लेबाज की तारीफ की. कम से कम समीक्षों के लिए लिटन दास स्टडी केस जरूर बनते दिख रहे हैं. इन्हें दास की बल्लेबाजी पर फिर से नजर डालकर इस बल्लेबाज का आंकलन कर राय बनानी होगी

इस दृष्टिकोण से भी चाहने वाले दास की बैटिंग को देख रहे हैं. ऐसे कमेंटों के पीछे हालातों को सहज ही समझा जा सकता है

Hindu blood Litton Das came when Bangladesh were 26/6 & hammered Pakistan bowlers in their own backyard to score a century 🔥#PAKvsBAN | #PAKvBAN pic.twitter.com/Hy3zdZr9mk — Kriti Singh (@kritiitweets) September 1, 2024

पलटवार तो बहुत ही जबर्दस्त कर किया है. और जिन हालात में आकर लिटन दास ने शतक जड़ा, उसमें वह इतिहास के पहले ही बल्लेबाज हैं

इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए लिटन दास

पिछले 144 साल के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बने जिन हालात में लिटन दास ने पाकिस्तान पर पलटवार किया, उससे वह ऐसा करने वाले टेस्ट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. मतलब लिटन दास 26 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद टेस्ट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शतक जड़ा. जाहिर है कि यह लिटन दास की वर्तमान शैली और मनोदशा के बारे में बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है.