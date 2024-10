Kyle Verreynne : जो डिविलियर्स नहीं कर पाए उसे साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर काइल वेरेने ने कर दिखाया, बांग्लादेश में जाकर रचा इतिहास

BAN vs SA, Kyle Verreynne: साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर काइल वेरेने ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकी पारी में शानदार शतक जमाने में सफलता हासिल की. काइल वेरेने ने 144 गेंद पर 114 रन की पारी खेली. शतक जमाकर काइल ने एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. काइल वेरेने अब साउथ अफ्रीका के ऐसे तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एशिया में जाकर टेस्ट में शतक लगाने का कमाल किया है. काइल वेरेने से पहले ऐसा कारनामा साउथ अफ्रीका के लिए एबी डिविलियर्स और क्विंटन डीकॉक ने किया था.

सबसे पहले साल 2013 में एबी ने ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 164 रनों की पारी खेली थी. वहीं, क्विटंन डीकॉक ने साल 2019 में विशाखापत्तनम में खेलते हुए भारत के खिलाफ 111 रन की पारी खेली थी. अब काइल वेरेने ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ 114 रन की पारी खेलने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा काइल वेरेने बांग्लादेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले साफथ अफ्रीकी विकेटकीपर बन गए हैं.

बता दें कि काइल वेरेने का टेस्ट में यह दूसरा शतक है. इससे पहले बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी में केवल 106 रन ही बना सकी थी. साउथ अफ्रीका की ओर से कागिसो रबाडा, वियान मुल्डर और केशव महाराज ने तीन-तीन विकेट लेने में कामयाबी पाई . वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम अपनी पहली पारी में 308 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 202 रनों की लीड मिली है. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तैजुल इस्लाम ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसा किया था.

Kyle Verreynne 💯!!!! That's a cracking century from Kyle!! Certainly his best knock for SA by mile and one of the best I've seen by a saffer!!! I've been critical of him in the past cause this is exactly what we all know he can do!!! EXCEPTIONAL INNINGS!!