IPL में 'हिट' मशीन, मगर 41 महीनों से भारतीय टी20 टीम में नहीं बना सके जगह

Why KL Rahul Not Get Chance In Team India T20I Team: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 92 रन बनाए. 52 गेंदों की इस पारी में राहुल ने 4 छक्के और 11 चौके लगाए. केएल राहुल आईपीएल में लगातार अपनी चमक बिखेरते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नवंबर 2022 के बाद से भारत की टी20 टीम में मौका नहीं मिल सका. केएल राहुल ने आईपीएल करियर में कुल 148 मैच खेले हैं, जिसमें 45.81 की औसत के साथ 5,315 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 41 अर्धशतक निकले. केएल राहुल आईपीएल में अब तक कुल 5 टीमों की तरफ से खेले हैं. उन्हें आईपीएल 2013 के लिए आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा था.

उस सीजन राहुल ने 5 मुकाबलों की 2 पारियों में कुल 20 रन बनाए. इसके बाद उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने खरीदा. आईपीएल 2014 में केएल राहुल ने इस टीम के लिए 11 मुकाबलों में 20.75 की औसत के साथ 166 रन बनाए, जिसके बाद साल 2015 में 9 मुकाबलों में 142 रन जुटाए. आईपीएल 2016 में राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से जुड़े और 44.11 की औसत के साथ 397 रन अपने खाते में जुटाए.

आईपीएल 2018 में पंजाब किंग्स ने इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को अपने साथ जोड़ा. यहां से राहुल ने आईपीएल में रफ्तार पकड़ी. पंजाब किंग्स के लिए अपने पहले ही सीजन राहुल ने 14 मुकाबलों में 54.91 की औसत के साथ 659 रन बनाए.

आईपीएल 2019 में उन्होंने 14 मैच खेलते हुए 53.90 की औसत के साथ 593 रन बनाए. इस दौरान एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे. आईपीएल 2020/21 में उन्होंने 14 मुकाबलों में 55.83 की औसत से 670 रन ठोके, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल था.

ये वो दौर था, जब केएल राहुल बुलंदियों को छू रहे थे, कुछ फैंस उनमें भारत के अगले टी20 कप्तान की छवि तलाशने लगे थे. आईपीएल 2021 में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 13 मुकाबलों में 62.60 की औसत से 626 रन बनाए. इस सीजन 98 रन की नाबाद पारी खेली. आईपीएल 2022 में राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े और 15 मुकाबलों में 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 616 रन जड़ दिए.

साल 2022 में केएल राहुल ने भारत के लिए 16 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 28.93 की औसत से 434 रन बनाए. इस दौरान 6 अर्धशतक शामिल रहे. साल 2022 में केएल राहुल की अंतिम 10 पारियों में 4 अर्धशतक शामिल रहे.

उन्होंने अक्टूबर-नवंबर के बीच खेले गए, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के विरुद्ध अर्धशतक लगाए, लेकिन इसके बाद उन्हें फिर कभी टी20 टीम में मौका नहीं मिल सका.

हालांकि, केएल राहुल इसके बाद आईपीएल में लगातार अपनी काबिलियत साबित करते रहे. केएल राहुल ने आईपीएल 2023 में 9 मैच खेलते हुए 34.25 की औसत से 274 रन बनाए. अगले साल 14 मुकाबलों में 37.14 की औसत से 520 रन कूटे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का रुख किया. आईपीएल 2025 में 53.90 की औसत के साथ 539 रन बनाए, जिसमें 112 रन की नाबाद पारी शामिल रही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नजरअंदाज किया गया.

वर्ल्ड कप टीम से केएल राहुल को बाहर रखा जाना चर्चा का विषय बना. उस समय बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश है. इसे मद्देनजर रखते हुए ऋषभ पंत सबसे भरोसेमंद थे, लेकिन संजू सैमसन को एक सिद्ध हथियार माना गया. आखिरकार, संजू को 15 सदस्यीय टीम में चुना गया और उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी.

उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगकर ने कहा था, "केएल राहुल आईपीएल में ओपनिंग कर रहे हैं. हम मुख्य रूप से मध्य क्रम के लिए विकल्प तलाश रहे थे. इसलिए, हमें लगा कि सैमसन और पंत इसके लिए बेहतर विकल्प हैं. सैमसन बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. तो, यह सिर्फ हमारी जरूरत के बारे में था, न कि इस बारे में कि कौन बेहतर है."

भले ही केएल राहुल नवंबर 2022 के बाद से भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बना सके हैं, लेकिन इस बीच उन्हें टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में बरकरार रखा गया. बीते साल टेस्ट फॉर्मेट में राहुल ने तीन शतक लगाए, जबकि वनडे फॉर्मेट में भी अपना जलवा बिखेरा. राहुल ने जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध राजकोट में 112 रन की नाबाद पारी खेली.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केएल राहुल के प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने 67 टेस्ट मुकाबलों में 35.86 की औसत के साथ 4,053 रन बनाए हैं, जबकि 94 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से 3,360 रन निकले हैं. 72 टी20 मुकाबलों में यह खिलाड़ी 2,265 रन बना चुका है.

ऋषभ पंत, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे विकेटकीपर-बल्लेबाजों के बीच केएल राहुल का भारतीय टी20 टीम में जगह बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इस आईपीएल सीजन एक बार फिर उनके पास टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खुद को साबित करने का मौका जरूर होगा.

