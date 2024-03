Ind vs Eng: सचिन, सहवाग या धोनी नहीं, केएल राहुल ने इस विदेशी खिलाड़ी को प्रेरणा बताकर मचाई खलबली

KL Rahul on His Inspiration

KL Rahul on His Inspiration: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ के एल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ अब इंग्लैंड के खिलाफ आधिकारिक रूप से बाहर हो चुके हैं और अब आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे, वैसे राहुल ऑपरेशन के बाद वापसी करते हुए हर फॉर्मेट में शानदार नज़र आ रहे थे. इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से भी बाहर हो चुके राहुल (KL Rahul Ruled Out From 5th Test) ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सबको चौका दिया है, जी हां केएल राहुल ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान ये बताया की उन्हें किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है और ये जवाब सुनकर आप भी चौक जायेंगे क्योंकि वो कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं.