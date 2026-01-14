विज्ञापन
केएल राहुल ने जड़ा ODI का आठवां शतक, 2025 से अब तक वनडे में यह कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साल 2025 से अब तक 41 से 50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

KL Rahul
  • केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम में नाबाद 112 रन की पारी खेली जो उनका आठवां वनडे शतक है
  • केएल राहुल वनडे में 2025 से 41 से 50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं
  • राहुल ने 140.09 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए और ग्लेन फिलिप्स को पीछे छोड़ दिया है
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम में नाबाद 112 रन की पारी खेली. इसी के साथ केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साल 2025 से अब तक 41 से 50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं. केएल राहुल ने इस दौरान 140.09 की स्ट्राइक के साथ 283 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मामले में ग्लेन फिलिप्स को पछाड़ दिया है. जिन्होंने 157.4 की स्ट्राइक के साथ 244 रन जुटाए हैं. इस लिस्ट में जनिथ लियानागे (201), जस्टिन ग्रीव्स (194) और कॉर्बिन बॉश (162) क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

केएल राहुल ने वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 पारियां खेली हैं, जिसमें 93.8 की औसत के साथ 469 रन बनाए. इस दौरान 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. बुधवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए.

रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी के बीच 12.2 ओवरों में 70 रन की साझेदारी हुई. रोहित 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि शुभमन गिल ने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन टीम के खाते में जोड़े. इस बीच विराट कोहली 23 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए.

भारतीय टीम 118 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन जुटाए. जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने नितीश रेड्डी (20) के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन जुटाए.

केएल राहुल ने 92 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ नाबाद 112 रन की पारी खेली. यह उनके वनडे करियर का 8वां शतक रहा. विपक्षी खेमे से क्रिस्चियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. इनके अलावा, काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडेन लेनोक्स और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 अपने नाम किया.

