IPL 2025: जो नहीं कर पाई CSK और MI वो KKR ने कर दिखाया, 17 साल के इतिहास में ये महारिकॉर्ड बनाने वाली पहली टीम

KKR first team with 20-plus wins against three different opponent: अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हराया, वैसे ही उन्होंने इतिहास रच दिया. कोलकाता आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक टीमों के खिलाफ 20 या उससे अधिक मैच जीतने वाली टीम बन गई है. चेन्नई और मुंबई आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं, जिनके पास बाकी टीमों के मुकाबले अधिक खिताब हैं, लेकिन कोलकाता ने अपना वर्चस्व दिखाया है.

17 साल में ऐसा करने वाली पहली टीम

कोलकाता आईपीएल इतिहास में पंजाब, बेंगलुरु और हैदराबाद के खिलाफ 20 या उससे अधिक मैच जीते है. कोलकाता ने पंजाब के खिलाफ 21, बेंगलुरु के खिलाफ 20 और हैदराबाद के खिलाफ 20 मैच जीते हैं. आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड वैसे मुंबई इंडियंस के नाम है.

मुंबई इंडियंस ने कोलकाता को 24 मैचों में हराया है. जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है. चेन्नई ने 21 मैचों में बेंगलुरु को हराया है. पंजाब के खिलाफ 21 जीतों के साथ कोलकाता तीसरे स्थान पर है.

मुंबई इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है. मुंबई ने चेन्नई को 20 मौकों पर हराया है. जबकि कोलकाता ने इसके बाद बेंगलुरु को 20 और हैदराबाद को 20 मैचों में हराया है.

ऐसा रहा मुकाबले का हाल

वेंकटेश अय्यर की तेज-तर्रार 60 रनों की पारी के बाद वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता नाइटराइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) पर 80 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200/6 का स्कोर किया.

इसके बाद, 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने 2.1 ओवर में नौ रन के अंदर अपने शुरुआती तीन विकेट खो दिए. इसके बाद टीम को संभलने का मौका नहीं मिला. लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे.

टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (33) ने बनाए. उनके अलावा कमिंडू मेंडिस 27 (20 गेंद), नीतीश कुमार रेड्डी 19 (15 गेंद) और कप्तान पैट कमिंस 14 (15 गेंद) ही डबल डिजिट में स्कोर कर पाए. कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने तीन-तीन विकेट चटकाए. आंद्रे रसेल को दो तथा सुनील नारायण और हर्षित राणा को एक-एक सफलता मिली.

