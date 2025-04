KKR vs PBKS: 'यह आपने अच्छा नहीं किया', सोशल मीडिया बेतुके निर्णय को लेकर पोंटिंग पर बुरी तरह बरसा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में शनिवार को शनिवार को इडेन गॉर्डन में पंजाब किंग्स (KKR vs PBKS) के ओपनरों ने पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी. प्रभसिमरन सिंह (83 रन, 49 गेंद, 6 चौके, 6 छक्के) और लेफ्टी प्रियांश आर्य (69 रन, 35 गेंद, 8 चौके, 4 छक्के) ने पहले विकेट के लिए 11.5 ओवरों में 120 रन की साझेदारी की. मतलब दस रन प्रति ओवर की दर, लेकिन इसके बावजूद पंजाबी टीम वह स्कोर खड़ा नहीं कर सकी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. एक समय पंजाब के फैन मानकर चल रहे थे कि किंग्स 230-240 के आस-पास तक स्कोर बनाएगी, लेकिन मेहमान टीम कोटे के 20 ओवरों में 4 विकेट पर 201 रन ही बना सकी. और अगर ऐसा रहा, तो इसके पीछे किंग्स प्रबंधन का बहुत ही अजीब फैसला रहा, जब बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे मैक्सवेल को इनफॉर्म बल्लेबाजों से पहले नंबर चार पर भेजा गया. और इस फैसले ने पंजाब के चाहने वालों बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर दिया. और सोशल मीडिया पर यह गुस्सा साफ-साफ देखने को मिला.

KKR vs PBKS: प्रभसिमरन और प्रियांश का पावरफुल अंदाज, केकेआर के हिस्से अनचाहा रिकॉर्ड, 17 साल में पहली टीम बनी

निश्चित तौर पर फैंस के इस सवाल में बहुत ही ज्यादा दम है. न ही शशांक सिंह और न ही नेहाल वढेरा

This is wrong decision by Punjab Kings Coach Ricky ponting & Shreyas Iyer..!!



- Out of form Glenn Maxwell ahead of Shashank Singh



- Now Marco Jansen ahead of Shashank Singh, Josh Inglis & Nehal Wadhera



- Brain falls at Eden Gardens..!



pic.twitter.com/ADC7BNxezI — MANU. (@IMManu_18) April 26, 2025

पिछले दिनों शशांक सिंह ने सिर्फ 28 गेंदों पर नाबाद 68 रन की पारी खेली थी. ऐसे मैक्सी को वरीयता देना हैरान कर देने वाला रहा

KKR vs Punjab Kings at Eden Gardens in IPL 2024



Shashank Singh - 68*(28)



- Glenn Maxwell Marco Jansen & Josh Inglis batting ahead of Shashank Singh??



- Not a great choice by Ricky ponting & Shreyas Iyer pic.twitter.com/xQnpbVklRU — MANU. (@IMManu_18) April 26, 2025

फैंस सीधे-सीधे रिकी पोंटिंग पर उंगली उठा रहे हैं

Punjab Kings tonight at Eden Gardens



First 15 overs - 161 /2

Next 5 overs - 40 /2



Priyansh Arya - 69(35)

PrabhSimran - 83(49)

Shreyas Iyer - 25*(16)

Maxwell, josh Inglis, Jansen, batting ahead of Shashank Singh, Nehal Wadhera - Ricky ponting?



RAHANE

pic.twitter.com/SBLn48DRlZ — MANU. (@IMManu_18) April 26, 2025

आप देखिए कि पिछली 13 पारियों में मैक्सवेल सिर्फ दो ही मैचों में दहाई का आंकड़ा हासिल कर सके हैं

GLENN MAXWELL LAST 14 INNINGS IN IPL ..!!!



- 0(1), 3(5), 0(2), 1(3), 0(4), 4(3), 16(5), 0(1), 0(1), 1(2), 30(21), 3(7), 7(10) , 7(8)



- Not a great decision Punjab Kings Management Ricky ponting & Owner Preity Zinta & Captain Shreyas Iyer .!! Maxi ?



pic.twitter.com/V5Y14uVl52 — MANU. (@IMManu_18) April 26, 2025

निश्चित तौर पर एक बार फिर से विफल होने और इतने मौके मिलने के बाद पंजाब प्रबंधन की मनोदशा ऐसी ही होगी

Punjab fans Ponting aur Shreyas

Maxwell ke piche #KKRvsPBKSpic.twitter.com/hrKk7IwGiU — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) April 26, 2025

देखिए बात ऐसी है कि गंभीर क्रिकेट समीक्षक आपको छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं. पोंटिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देना होगा