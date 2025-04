VIDEO: अंपायर ने की जाँच तो KKR के नरेन समेत तीन खिलाड़ियों का बल्ला टेस्ट में हुआ फेल, जानें क्या है नियम

KKR Players Bats failed the Gauge Test IPL 2025: मंगलवार को मुल्लांपुर में खेले गए आईपीएल 2025 के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 112 रनों का लक्ष्य मिला था. लेकिन इस मैच के दौरान एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान खींचा, जब केकेआर के तीन खिलाड़ियों - सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और एनरिक नॉर्टजे के बल्ले बल्ले की वैधता जांच (बैट गेज टेस्ट) में फेल हो गए. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2017 में एक बैट गेज प्रोटोकॉल लागू किया था, ताकि बल्ले के आकार की जांच की जा सके. इसी नियम के तहत आईपीएल में अब ऑन-फील्ड गेज टेस्ट को नियमित किया गया है ताकि खेल की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

आईसीसी के नियमों के अनुसार, बल्ले की अधिकतम चौड़ाई 4.33 इंच, गहराई 2.68 इंच और किनारों की मोटाई 1.61 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा बल्ले की झुकाव सीमा 0.20 इंच निर्धारित है.

