KKR के चैंपियन बनने पर बुर्ज खलीफा पर दिखी रौनक, खास अंदाज में शाहरुख खान को मिली बधाई, Video

Burj Khalifa Lights Up In KKR Colors IPL 2024 Final: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की टीम केकेआर इस बार आईपीएल फाइनल (IPL Final KKR) का खिताब जीतकर चैंपियन बनी, तीसरी बार केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीता है. वहीं, आईपीएल का चैंपियन बनने के बाद दुबई में भी खास अंदाज में जश्न मनाया गया. दरअसल, केकेआर के खिताबी जीत के बाद दुबई का बुर्ज खलीफा (Viral Video Burj Khalifa celebration on KKR) भी पर्पल रंग में रहा हुआ नजर आया, केकेआर ने इस खास वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें कि शाहरुख खान और बुर्ज खलीफा का नाता पुराना है. जब भी शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज होने को होती है तो बुर्ज खलीफा पर उसका ट्रेलर भी दिखाया जाता है .ऐसे में इस बार जब किंग खान की टीम ने खिताब जीता तो बुर्ज खलीफा पर इसका जश्न कैसे नहीं बनता. बता दें कि इस बार बुर्ज खलीफा पर केकेआर के चैंपियन बनने पर किंग खान के लिए बधाई संदेश भी दिखाया गया.

View from the top 👉 It's all PURPLE! 💜 pic.twitter.com/IqMJQnbxlY — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 28, 2024

वहीं, 10 साल के बाद केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. फाइनल में केकेआर ने हैदराबाद को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है. आखिरी बार केकेआर ने 2014 में गंभीर की कप्तानी में खिताब जीता था. अब इस बार भी गंभीर के नेतृत्व में कोलकाता ने खिताब जीतने का कमाल किया है. वैसे, गंभीर इस बार टीम के मेंटर रहे थे. फाइनल में हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे, यही कारण रहा कि कोलकाता ने 10.3 ओवर में ही मैच को जीत लिया. हैदराबाद की टीम केवल 113 रन ही बना सकी थी.

फाइनल में केकेआर के 24.75 करोड़ वाले गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने गजब की गेंदबाजी की और 2 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, रसेल ने 3 विकेट लेकर हैदराबाद के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी. केकेआर की टीम पहली ऐसी टीम है जिसने 3 से खिताब अलग-अलग कप्तान के तहत जीते हैं, गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने दो और अब अय्यर की कप्तानी में टीम ने एक खिताब जीतने में कामयाबी हासिल कर ली है.