'खुशी सातवें आसमान पर', कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदने पर जूही चावला की बेटी जाह्नवी का रिएक्शन वायरल

Cameron Green, IPL 2025:  ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है.

Cameron Green in KKR 2026: juhi chawla daughter reaction
Cameron Green, IPL 2025:  केकेआर ने आईपीएल की मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए, ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया. केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी. बता दें कि केकेआर ने फाइनल बोली लगाकर ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल कर लिया. कैमरून ग्रीन  के केकेआर में शामिल होते ही केकेआऱ की मालकिन जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. जाह्नवी मेहता की खुशी देखने लायक थी. इसके अलावा केकेआऱ के सीईओ वेंकी मैसूर की भी खुशी सातवें आसमान पर थी. 

विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार हालांकि शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी. ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा. ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है. 

पृथ्वी शॉ हालांकि घरेलू क्रिकेट में शानदार लय में होने के बावजूद किसी फ्रेंचाइजी को प्रभावित करने में नाकाम रहे. यह हाल सरफराज का भी रहा जिन्होंने मंगलवार को मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में 22 गेंदों में 73 रन बनाए.

कुछ ऐसे केकेआर में गए कैमरून ग्रीन, सीएसके और केकेआर में हुए दिलचस्प जंग

2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस और बैटर के तौर पर रजिस्टर्ड ग्रीन की बोली पहले राउंड में लगी. मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जबकि उनके पास सिर्फ 2.5 करोड़ रुपये का पर्स था, इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगाई. फिर KKR ने 2.8 करोड़ रुपये की बोली लगाई. KKR और RR के बीच बोली की जंग 13.60 करोड़ रुपये तक चली, इसके बाद RR पीछे हट गया.  RR के पास कुल 16.5 करोड़ रुपये का पर्स था. फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने 13.80 करोड़ रुपये की बोली लगाई.

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के लिए बोली की जंग KKR और CSK के बीच हुई, और कोई भी टीम पीछे हटने के मूड में नहीं थी.  KKR के पास कुल 64.30 करोड़ रुपये का पर्स था, जबकि CSK के पास 43.40 करोड़ रुपये थे.  बोली की जंग 25.20 करोड़ रुपये तक चली, तब जाकर CSK ने बोली लगाना बंद किया. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर फिर 25.20 करोड़ रुपये में KKR के पास गए, और शायद इस साल के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. 

