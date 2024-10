PAK vs ENG: "कब्रिस्तान है यह...", पहले टेस्ट की पिच को देखकर आगबबूला हुए केविन पीटरसन, रिएक्शन ने मचाया बवाल

PAK vs ENG 1st Test: मुल्तान टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए. शान मसूद ने अपना शतक भी पूरा किया. बता दें कि मसूद (Shan Masood) का टेस्ट मे यह पांचवां शतक है. टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही थी और पहला विकेट केवल 8 रन के स्कोर पर गिर गया था. लेकिन इसके बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने मिलकर पाकिस्तानी पारी को संभाल लिया. ये खबर लिखे जाने तक दोनों ने दूसरे विकेट के लिए अबतक 200 रनों की पार्टनरशिप कर ली है.

बता दें कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के धमाल को देखकर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज चौंक गए हैं. केविन पीटरसन ने मुल्तान की पिच को लेकर रिएक्ट किया है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज पीटरसन ने मुल्तान की पिच को गेंदबाजों के लिए कब्रगाह करार दे दिया है. पीटरसन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मुल्तान का वह विकेट - गेंदबाजों का कब्रिस्तान".

Looks like a road in Multan .. Great toss to have won .. also nice to see @shani_official batting in what looks like Padel shoes .. #PAKvsENG