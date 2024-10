PAK vs ENG: शान मसूद ने 1524 दिन बाद शतक ठोक रचा इतिहास, ऐसा कमाल करने वाले पाकिस्तान के इकलौते बल्लेबाज बने

Shan Masood record : मुल्तान में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (PAK vs ENG, 1st Test) में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (Shan Masood in Test cricket) ने इतिहास रच दिया है. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए शान मसूद ने शानदार बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया. शान ने अपने टेस्ट करियर का पांचवां टेस्ट शतक जमाया. मसूद ने 102 गेंद पर शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. मसूद ने 4 साल के बाद टेस्ट में शतक जड़ा है. बता दें कि टेस्ट की 27 पारियों के बाद शान मसूद शतक लगाने में सफल हो गए हैं. इससे पहले मसूद ने आखिरी शतक साल 2020 में मैनचेस्टर टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ ही जमाया था.

5️⃣th Test hundred and first as captain! 💯



Brilliant from Shan Masood 👏#PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/UqlAGiPj5f