IND vs ENG : 'टेस्ट मैचों से पहले...', केविन पीटरसन ने इन खिलाड़ियों को बताया क्रिकेट जगत का अनमोल रत्न

Kevin Pietersen Big Statement on KL Rahul and Karun Nair: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने उन दो खिलाड़ियों के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का अनमोल रत्न मानते हैं. पीटरसन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर उन दो क्रिकेटरों के बारे में बात की है. पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर करुण नायर और केएल राहुल को क्रिकेट जगत का दो अनमोल रत्न करार दिया है. पीटरसन ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "करुण ने कल 100 रन बनाए और केएल राहुल ने बीसीसीआई से टेस्ट मैचों से पहले अतिरिक्त अभ्यास के लिए जल्दी इंग्लैंड जाने की अपनी मंशा जाहिर की है- दो अनमोल!"

Karun gets a 100 yesterday and KL has asked BCCI to travel early to UK to get extra practice in before Tests - 2 gems! 🩵