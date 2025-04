Video: अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के बाद झूम उठीं काव्या मारन, खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना, ऐसा कर जीता फैंस का दिल

अभिषेक शर्मा जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में शुरुआती ओवर में सिर्फ एक रन पर रन आउट हो गए थे, तब सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की सह-मालिक काव्या मारन को चिल्लाते हुए देखा गया था. उस मैच में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन शानिवार को जब अभिषेक ने तूफानी शतक जड़ा और टीम की लगातार हार का सिलसिला तोड़ा तो काव्या मारन के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी. स्टार बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली.

अभिषेक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा. पंजाब के खिलाफ अभिषेक ने 55 गेंदों पर 10 छक्के और 14 चौकों के दम पर 141 रनों की पारी खेली. यह लीग के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है. वहीं यह 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए क्रिस गेल के नाबाद 175 रन और 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ब्रेंडन मैकुलम के नाबाद 158 रन के बाद आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ जैसे ही अभिषेक ने अपना शतक पूरा किया, वैसे ही काव्या मारन इस शतक का जश्न मनाने के लिए खुशी में अपनी सीट से उछल पड़ी. इसके बाद उन्होंने खुशी में 24 वर्षीय बल्लेबाज की मां को लगे लगाया और उनके पिता से हाथ मिलाया. बता दें, शानिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के स्टैंड में अभिषेक शर्मा के माता-पिता मौजूद थे.

