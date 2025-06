क्रिकेट का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट: कपिल देव का एक कैच, जिससे उभरा एक सितारा और डूबा एक देश का 'सूरज'

25 जून भारतीय क्रिकेट इतिहास की ऐसी तारीख है, जिसने हमेशा के लिए क्रिकेट को बदल कर रख दिया. कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने सबको विस्मित करते हुए प्रूडेंशियल विश्व कप 1983 के फाइनल में जगह बनाई थी. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया सिर्फ 183 रन बनाए पाई. एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाजों के सामने कोई भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाया. क्रिस श्रीकांत ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 38 रन बनाए. सब तय मान रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज खिताब की हैट्रिक आसानी से लगा लेगी. लेकिन फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट बना.

गॉर्डन ग्रीनिज को बोल्ड कर बलविंदर संधू ने टीम को शुरुआत तो अच्छी दिलाई थी. लेकिन फिर विव रिचर्ड्स मैदान पर आए और उन्होंने डेसमंड हेन्स के साथ साझेदारी की. इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ रन बरसाने शुरू कर दिए. विव रिचर्ड्स जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वह वेस्टइंडीज को तीसरी बार चैंपियन बनाकर ही वापस लौटेंगे. डेसमंड हेन्स 13 रन बनाकर लौटे. लेकिन क्रीज पर विव रिचर्ड्स हटे हुए थे. उन्होंने 27 गेंद खेल ली थी और 7 चौके जड़कर 33 रन बना चुके थे. फिर आई मदन लाल की जादुई गेंद.

मदन लाल, जिनके बारे में मज़ाक किया गया था कि जब तक उनकी गेंद विव रिचर्ड्स के पास पहुंचती, तब तक रिचर्ड्स के पास दो स्ट्रोक खेलने का समय होता. मदन लाल ने ऑफ स्टंप पर थोड़ी शॉर्ट बॉल फेंकी. रिचर्ड्स गेंद को मिडविकेट की दिशा में स्टैंड में भेजने की पोजिशन में आए. लेकिन उन्होंने थोड़ा जल्दी शॉर्ट खेल दिया और गेंद बल्ले से टॉप एज पर लगी. बॉल ऊंची उठी. कपिल देव, मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, वह गेंद के पीछे उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे. लेकिन उनकी आंखें गेंद पर ही थी. उन्होंने दोनों हाथों से कैच लपका.

