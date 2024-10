''बेस्ट ऑलराउंडर को खलीफा...'', कामरान अकमल को अब समझ में आया क्यों पंड्या की जगह सूर्या को बनाया गया कप्तान

Kamran Akmal, India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की मिली ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर भी काफी खुश हैं. वहां के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने भारतीय क्रिकेट की खूब सराहना की है. इसके अलावा उन्होंने टीम की रणनीति को भी सराहा है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा, ''जिसने संजू और सूर्या की पार्टनरशिप नहीं देखी ना. उसे बार-बार देखनी चाहिए. खासकर उन युवा खिलाड़ियों को जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहते हैं और टी20 में अपना करियर बनाना चाहते हैं.''

अकमल ने आगे कहा, '' सूर्यकुमार यादव ने जिस तरीके से 75 रन बनाए. मैच के दौरान जो शॉट चूज किए और दिलेरी दिखाई. यही वजह है कि उन्हें 360 डिग्री खिलाड़ी कहा जाता है. ऐसे ही वह नंबर-1 नहीं हैं. मैच विनर खिलाड़ी हैं.''

HARDIK PANDYA won the Player of the series awards for his terrific all-round performance 🙇



- THE MVP OF INDIA. 🇮🇳 pic.twitter.com/HK1HN91dL2