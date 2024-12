Video: वेस्टइंडीज गेंदबाज का कहर, पिच पर टप्पा खाते ही 'छूमंतर' हुई गेंद, हाथ से निकल गया बैटर का बल्ला, यकीन करना मुश्किल

Justin Greaves Bowling video viral: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच (West Indies vs Bangladesh, 2nd Test) में बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान लिटन दास जिस गेंद पर आउट हुए हैं, उस गेंद की चर्चा फैन्स कर रहे हैं. दरअसल, वेस्टइंडीज ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने अपनी बेहतरीन ऑफ कटर गेंद पर बैटर लिटन दास (Litton Das Wickey viral, WI vs BAN) को बोल्ड आउट कर दिया. लिटन दास 34 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए. सोशल मीडिया पर जस्टिन ग्रीव्स की गेंदबाजी का वीडियो वायरल है. दरअसल लिटन दास भी बोल्ड होने के बाद समझ नहीं पाए कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या है. (BAN vs WI, Live Scorecard)

जिस गेंद पर Justin Greaves ने लिटन दास को बोल्ड किया. वह गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अचानक से बल्लेबाज के स्टंप के अंदर घुस जाती है. बल्लेबाज गेंद को डिफेंस करने की कोशिश करता है लेकिन गेंद इतनी जल्दी विकेट के अंदर घुस जाती है कि बल्लेबाज के पास गेंद को रोकने का समय ही नहीं मिल पाता है. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पर पिच करती है, पिच पर टप्पा खाते ही गेंद लेग साइड की तरफ़ कट जाती है और स्टंप के अंदर घुस जाती है.

यही नहीं बैटर का एक हाथ बल्ले से छिटक भी जाता है. लिटन दास बोल्ड होने के बाद पिच को देखते रह जाते हैं. गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स अपनी खुशी को बयां नहीं कर पाते हैं. इस गेंद को लेकर फैन्स भी बात कर रहे हैं. दास 25 रन बनाकर आउट होते हैं. वहीं, तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं.

बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज पर 211 रनों की लीड हासिल कर ली है. इससे पहले वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 146 रन पर आउट हुई. बता दें कि बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 164-10 का स्कोर खड़ा किया था, पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज पर 18 रन की बढ़त बनाई थी.