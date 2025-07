लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भारत के खिलाफ जोफ्रा आर्चर की इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में वापसी

Jofra Archer returns to England playing XI for Lord's Test: जोफ्रा आर्चर को भारत के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की अंतिम एकादश में शामिल किया गया है. लॉर्ड्स में 10 जुलाई से शुरू हो रहे इस मुकाबले में आर्चर को जोश टंग की जगह टीम में जगह मिली है. एजबेस्टन टेस्ट में मिली 336 रनों की करारी हार के बाद इंग्लैंड वापसी की कोशिश में है, और सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है.

Jofra Archer RETURNS to the England Test side for the first time since 2021 🙌 pic.twitter.com/ISrp6yzZbb